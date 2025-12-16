Video
Tuyển futsal nữ Thái Lan bị loại khi thua Indonesia

Ở trận bán kết futsal nữ SEA Games 33 diễn ra vào tối ngày 16/12, đội tuyển futsal nữ Thái Lan đã thất bại trước Indonesia trong trận đấu có tổng tỷ số 10-11.
