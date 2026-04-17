Video
video cùng chuyên mục

Tuyến đường hàng trăm tỷ đồng "đứt đoạn" vì rào chắn

Hoàn thành từ năm 2024 nhưng đến nay tuyến đường tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình chưa thể lưu thông toàn tuyến do chưa thông được đường nút giao với đường sắt Bắc - Nam.
Đọc thêm : Tuyến đường 560 tỷ đồng ở Ninh Bình bị "đứt đoạn" vì rào chắn