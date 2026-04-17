Tuyến đường 560 tỷ đồng ở Ninh Bình bị "đứt đoạn" vì rào chắn

Tuyến đường hàng trăm tỷ đồng "đứt đoạn" vì rào chắn (Video: Thái Bá).

UBND tỉnh Ninh Bình đang yêu cầu UBND phường Trường Thi phối hợp với các sở, ngành tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân địa phương chấp thuận chủ trương đóng đường ngang dân sinh tại km93+893 giao giữa quốc lộ 10 và đường sắt Bắc - Nam.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền phường Trường Thi khẩn trương thực hiện việc mở đường ngang tại km94+250 trên tuyến đường tỉnh lộ 485B (nút giao với đường sắt Bắc - Nam), để phát huy hiệu quả đầu tư tuyến đường 563 tỷ đồng này.

Dự án xây dựng tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê tả sông Đào đến quốc lộ 21B (tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) có chiều dài tuyến 15km, được khởi công năm 2019 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2024.

Rào chắn cắt ngang khiến tuyến đường tỉnh lộ 485B bị "đứt đoạn" dù đã đưa vào khai thác 2 năm nay (Ảnh: Thái Bá).

Mặc dù hoàn thành đưa vào khai thác 2 năm nay, nhưng hiện nay đường tỉnh lộ 485B vẫn chưa thể khai thác đồng bộ do chưa thông toàn tuyến, bị rào chắn dẫn đến "đứt đoạn" tại nút giao với đường sắt Bắc - Nam. Vì thế, các phương tiện không thể lưu thông qua lại, phải đi vòng qua nút giao dân sinh cũ, cách đó khoảng 300m.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 10 muốn đi vào tuyến tỉnh lộ 485B phải đi qua nút giao k93+893. Tại nút giao này, mặc dù có rào chắn, nhân viên gác đường tàu và hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên do đường nhỏ hẹp, tầm nhìn bị che khuất nên rất nguy hiểm.

Đường ngang dân sinh này có từ lâu, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người và phương tiện qua lại. Khi triển khai dự án đường tỉnh lộ 485B, nút giao này được lên kế hoạch đóng lại để đảm bảo an toàn và giao thông dự án đường tỉnh lộ 485B được thông suốt.

Nút giao được đồng tư đồng bộ, có rào chắn, trạm gác đường tàu đảm bảo an toàn thay thế cho đường ngang dân sinh cũ nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng (Ảnh: Thái Bá).

Để thực hiện việc đóng đường ngang km93+893, chủ đầu tư dự án đường tỉnh lộ 485B đã xây mới đường gom từ đường ngang tại km93+893 đến đường ngang tại km94+250. Phương án này đã được Cục Đường sắt Việt Nam đã kiểm tra và cấp giấy phép xây dựng.

Sau khi tuyến đường gom hoàn thành, Cục Đường sắt Việt Nam đã ra quyết định bãi bỏ đường ngang tại km93+893 để thay thế bằng đường ngang tại km94+250, từ ngày 6/2/2025. Tuy nhiên, sau đó người dân phường Trường Thi có kiến nghị về việc giữ lại đường ngang tại km93+893. Từ đó đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã tạm thời chưa đóng đường ngang này và tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân.

Lãnh đạo phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi tuyên truyền vận động, người dân đã đồng tình với phương án làm thêm một tuyến đường gom dân sinh dài 248m; đồng thời cải tạo, sửa chữa đoạn đường gom hiện hữu.

Đường ngang dân sinh tại km93+893 (phía dưới, đã có quyết định đóng lại) và nút giao km94+250 (phía trên) cách nhau khoảng 300m (Ảnh: Thái Bá).

Cũng theo vị lãnh đạo, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị chấp thuận phương án này, nếu được đồng ý, phường sẽ triển khai thi công để có thể sớm đưa đường ngang tại km94+250 vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư tuyến đường.