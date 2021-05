Tuyên dương 84 cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sáng 27/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị 03-CT/T.Ư về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 17 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương 14 tập thể, 25 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2016. Có 8 tập thể và 1 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen về tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ.