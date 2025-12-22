Video
Tướng Nga bị ám sát ở Moscow giữa ban ngày

Một tướng Nga đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom gài trên ô tô ở Moscow, Ủy ban Điều tra Nga cho biết ngày 22/12.
