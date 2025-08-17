Video
video cùng chuyên mục

Tùng Dương và 30.000 khán giả hát Quốc ca gây xúc động

Màn hoà ca của Tùng Dương cùng khán giả có mặt tại Quảng trường sân vận động Mỹ Đình trong concert "Tự hào là người Việt Nam" gây ấn tượng.
Đọc thêm : Tùng Dương cùng 30.000 người hát Quốc ca trong "Tự hào là người Việt Nam"