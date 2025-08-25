Video
video cùng chuyên mục

Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hoà bình"

"Bản của Tùng Dương là đầy đủ nhất về cả phần lời và trọn vẹn tinh thần của ca khúc, giống như là lời hiệu triệu bằng âm nhạc”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.
