Nguyễn Văn Chung khen Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Sáng 25/8 tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 đánh dấu sự hợp tác giữa anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai đã phát hành ngày 14/8.

MV "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" ra mắt tối 25/8 (Video: Nhân vật cung cấp).

Viết tiếp câu chuyện hòa bình được Nguyễn Văn Chung sáng tác cách đây 2 năm. Người đầu tiên thể hiện ca khúc là ca sĩ Duyên Quỳnh, nữ ca sĩ đã kiên trì mang đi biểu diễn ở nhiều sân khấu. Dù để lại dấu ấn, nhưng ca khúc chưa thực sự tạo thành hiện tượng.

Sau đó, một bản remix tự phát trên mạng xã hội, trùng dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đã khiến ca khúc “gây bão”, đạt hàng tỷ lượt xem. Tác phẩm vang lên trong nhiều chương trình trọng điểm, trong đó có màn trình diễn của Đông Hùng - Võ Hạ Trâm trong dịp lễ 30/4.

Đặc biệt, khi Tùng Dương lần đầu thể hiện ca khúc tại đêm nhạc Tổ quốc trong tim trước 50.000 khán giả ở Sân vận động Mỹ Đình, phần trình diễn với bản phối Epic Rock hùng tráng đã tạo nên “cơn địa chấn”, khiến hàng chục nghìn người xúc động hát theo.

Ca sĩ Tùng Dương (bên phải) và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại họp báo ra mắt MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" sáng 25/8 (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Tại buổi họp báo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định rằng, mỗi bài hát của anh đều như một đứa con tinh thần, anh không gửi cho người giàu nhất hay giỏi nhất, mà gửi cho những ai yêu nó nhất, và Tùng Dương là một trong số đó.

“Một ca khúc đi vào lòng người không chỉ nhờ giai điệu, ca từ mà còn nhờ sự đồng hành của những nghệ sĩ lớn. Tôi biết ơn ca sĩ Duyên Quỳnh vì sự kiên trì đã mang bài hát đi diễn khắp nơi, đặt nền móng cho ca khúc phát triển, đồng thời còn có công sức của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng và nhiều nghệ sĩ như: Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus…

Tôi tin rằng mỗi vai trò, mỗi bậc thang đều dẫn đến ngày hôm nay và Tùng Dương hiện đang là phiên bản đẹp và hoàn hảo nhất cho bài hát này. Dương thể hiện đầy đủ sự xúc động, hào hùng và niềm tự hào mà tôi gửi gắm trong ca khúc”, Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Nhạc sĩ còn nhấn mạnh những điểm nhấn đặc biệt trong phiên bản của Tùng Dương: “Viết tiếp câu chuyện hòa bình mà Dương thể hiện có những ý tứ rất rõ ràng, mạnh mẽ, đầy đủ hết từng chi tiết tôi gửi gắm trong ca từ, như: Đại Việt, Hoàng Sa - Trường Sa là của chúng ta…

Bản của Tùng Dương là đầy đủ nhất về cả phần lời và trọn vẹn tinh thần của ca khúc, giống như là lời hiệu triệu bằng âm nhạc”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói thêm.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng (ở giữa) cho biết bản phối “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được làm riêng cho Tùng Dương, chỉ có anh mới truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Cũng tại sự kiện, Tùng Dương cho biết, động lực lớn nhất để đầu tư dự án đồ sộ này chính là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, với tinh thần và thông điệp mà bài hát truyền tải. Anh mong muốn MV trở thành một cái kết đẹp, xứng đáng với những giá trị mà ca khúc gửi gắm.

Trong MV, Tùng Dương hóa thân thành chiến sĩ cách mạng, trực tiếp cảm nhận khốc liệt của chiến tranh và thiêng liêng thời khắc hòa bình trở lại.

“Tôi làm MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình xuất phát từ tình yêu tha thiết với quê hương đất nước. Một ca khúc đặc biệt như thế cần có một MV chỉn chu để kết nối hình ảnh, câu chuyện từ chiến tranh đến hòa bình, lay động các bạn trẻ.

Trong MV, tôi hóa thân thành chiến sĩ cách mạng, trực tiếp cảm nhận khốc liệt của chiến tranh và thiêng liêng thời khắc hòa bình. Nếu sinh ra ở thời chiến, chắc chắn tôi cũng sẽ mang tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” như cha ông”, Tùng Dương chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Việt Dũng (bên phải) cho biết MV được đầu tư bối cảnh chiến tranh hoành tráng, kết hợp thước phim điện ảnh và tư liệu lịch sử, giúp sản phẩm thêm sống động, chân thực (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Phần phối khí của ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đảm nhận. MV còn có sự tham gia của diễn viên Lan Thy - “nàng thơ” Bích Diễm trong bộ phim điện ảnh Em và Trịnh, nghệ sĩ Đình Hải...

Đạo diễn Nguyễn Việt Dũng xác nhận có sử dụng tư liệu từ bộ phim Việt Nam của Liên Xô cũ và một vài cảnh phim ngắn của đạo diễn trẻ. Việc này nhằm bám sát sự kiện lịch sử, đặc biệt là trận Điện Biên Phủ, vì không thể tái hiện chính xác mọi chi tiết; trang phục, đạo cụ như súng đều được nghiên cứu kỹ để phù hợp với thời điểm và bối cảnh.