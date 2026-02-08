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Tuấn Trần chống nạng, ngồi xe lăn tại buổi chiếu "Báu vật trời cho"

Tuấn Trần gây chú ý khi xuất hiện tại buổi chiếu ra mắt "Báu vật trời cho" trong tình trạng chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng.
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