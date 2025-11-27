Video
video cùng chuyên mục

Tuấn Hưng trao quà, hát tặng bà con vùng lũ

Sau biến cố mẹ mất, Tuấn Hưng nén nỗi đau để trực tiếp có mặt tại Phú Yên (cũ) trao quà cứu trợ bà con vùng lũ.
Đọc thêm : Tuấn Hưng trao quà, hát tặng bà con vùng lũ: "Nhìn các cụ già, tôi nhớ mẹ"