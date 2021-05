Tử hình kẻ giết vợ chồng hàng xóm để cướp bông tai vàng

Sáng ngày 27/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vi Văn Thắng (SN 1993), trú tại xã Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An can tội giết người, cướp tài sản. Theo cáo trạng, chiều ngày 28/5/2016, Thắng tới nhà ông Sầm Văn Dần (SN 1955), trú cùng bản để chơi. Khi đi, Thắng mang theo một con dao nhọn, bỏ trong túi quần. Ông Dần rủ Thắng uống rượu. Hai người ngồi uống đến hơn 16h, ông Dần lên giường ngủ, Thằng cũng ngả lưng xuống sàn nhà. Đến khoảng 18h, Thắng tỉnh dậy, nảy sinh ý định giết bà Vi Thị Thu Loan (vợ ông Dần) để cướp đôi bông tai bằng vàng của bà này. Bị Thắng chém nhiều nhát vào đầu, người, bà Loan chỉ kịp kêu chồng rồi ngã xuống, tử vong tại chỗ. Thắng lấy đôi bông tai bằng vàng của nạn nhân bỏ vào túi quần. Nghe tiếng vợ kêu cứu, ông Dần tỉnh dậy, chạy ra thì bị Thắng đâm, chém liên tiếp vào cổ, người khiến nạn nhân gục xuống. Sau khi gây án, Thắng rời khỏi hiện trường, ra hiệu vàng bán đôi bông tai được 3,2 triệu đồng, mua điện thoại di động, chuộc xe máy, mua heroin… Sáng ngày 29/5, Vi Văn Thắng bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà bà con ở xã Tiền Phong (Quế Phong). Ông Dần cũng được người dân địa phương đưa đi cấp cứu và giữ được tính mạng. Kết quả giám định cho thấy ông này bị tổn hại 67% sức khỏe. Tại phiên tòa, Vi Văn Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, khi phát hiện bà Loan có mang đôi hoa tai vàng, vì đang lên cơn nghiện và muốn có tiền chuộc xe máy nên Thắng ra tay. Bị ông Dần phát hiện, Thắng giết luôn ông này để bịt đầu mối. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, bị cáo không còn giá trị cải tạo nên tuyên phạt tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, Vi Văn Thắng phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 257 triệu đồng.