Từ giường bệnh đến nụ cười hạnh phúc của cô gái 23 tuổi

Sau hành trình 7 năm chống chọi bệnh tật, cô gái trẻ Hà Thị Phương Thảo đã được hồi sinh nhờ tình yêu thương của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ.
