Tù chung thân cho kẻ nghiện ma túy giết bảo vệ bệnh viện

Sáng 23/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thái (SN 1976), trú tại xã Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An về tội giết người. Thái là kẻ đã dùng dao đâm chết bảo vệ bệnh viện sản nhi Nghệ An vào ngày 30/6/2017. Với hành vi này, Nguyễn Văn Thái bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tù chung thân, buộc phải đền bù cho bị hại hơn 180 triệu đồng.