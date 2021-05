Tù chung thân cho kẻ giết người bằng kéo

Sáng ngày 16/9, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Văn Thìn (SN 1977), trú phường Hưng Dũng, TP Vinh. Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2016, anh Phạm Anh Tuấn (trú xã Hưng Hòa, TP Vinh) đưa 500 nghìn nhờ Nguyễn Văn Thìn đi mua heroin về sử dụng. Thìn không mua mà lỡ tiêu mất số tiền trên. Nhiều lần đòi nhưng Thìn không trả lại tiền, anh Tuấn có chửi bới và dọa đánh Thìn. Sáng ngày 24/2, Thìn ăn sáng, uống rượu ở nhà bạn xong thì mượn xe đạp đi chợ. Trên đường đi chợ, Thìn nhặt được 1 chiếc kéo và bỏ vào giỏ xe đạp. Đến gần chợ thì anh Tuấn đi xe máy từ trong chợ ra, thấy Thìn nên hô “Thìn, đứng lại” rồi dừng xe, chạy bộ lại phía Thìn. Khi anh Tuấn chạy lại gần, Thìn lấy chiếc kéo trong giỏ xe đâm vào vùng ngực trái Tuấn. Thìn rút kéo bỏ vào giỏ, đạp xe về, gọi cho bạn thông báo sự việc và nhờ đến xem Tuấn thế nào. Sau khi bị đâm, anh Tuấn cố gắng chạy bộ về công ty và được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong chiều cùng ngày. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết vì choáng, mất máu do vết thương thủng tim. Biết anh Tuấn chết, Thìn bỏ trốn. Đến này 7/3, Nguyễn Văn Thìn đến Công an TP Vinh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở kết quả điều tra và những chứng cứ thu thập được, qua quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định Viện KSND tỉnh truy tố Nguyễn Văn Thìn theo điểm n, khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự (có tính chất côn đồ) là đúng người, đúng tội. Xem xét toàn diện vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thìn tù chung thân.