TS Đào Lê Hòa An đề cập về những cái like chết người trong giới trẻ

TS tâm lý Đào Lê Hòa An chia sẻ, người trẻ cuồng like, và những câu chuyện đau lòng từ những cái nhấp like. có những trạng thái tiêu cực như: Có 1.000 like sẽ đốt trường, có từng này like sẽ tưới xăng đốt người... lại thu hút rất nhiều like. Nhưng khi ông hỏi các bạn trẻ, nhiều em nói like không phải vì thích mà like... "cho nó chết".