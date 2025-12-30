Video
video cùng chuyên mục

Trường Giang, Trấn Thành cùng đến chúc mừng Thu Trang

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim Ai thương ai mến tối 29/12, Trường Giang và Trấn Thành dành cho Thu Trang những cái ôm thân tình và lời chúc mừng ấm áp.
