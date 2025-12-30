Trấn Thành, Trường Giang đến chúc mừng Thu Trang giữa tranh luận phòng vé

Tối 29/12, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ai thương ai mến diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và truyền thông. Đây là dự án điện ảnh mở màn phòng vé năm 2026 do Thu Trang đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời đánh dấu sự trở lại của cô với một tác phẩm đậm màu sắc tình thân, đời sống.

Thảm đỏ sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Hồng Ánh, Lê Giang, Ngô Kiến Huy, Huỳnh Lập, Trúc Nhân, Lâm Vỹ Dạ, Sam, Midu, Thúy Ngân…

Khoảnh khắc Trường Giang xuất hiện, đến chúc mừng Thu Trang (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đặc biệt, sự xuất hiện của Trường Giang và Trấn Thành nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Cả hai cùng có mặt để gửi lời chúc mừng đến Thu Trang trong vai trò đạo diễn.

Ngay khi gặp gỡ, Trường Giang và Trấn Thành dành cho nữ đạo diễn những cái ôm thân tình, động viên cô trước dự án mới. Khoảnh khắc bộ ba "tay bắt mặt mừng", trò chuyện rôm rả và chụp ảnh lưu niệm đã thu hút ống kính truyền thông.

Thu Trang còn thoải mái gọi hai đồng nghiệp thân thiết là "bạn già", tạo không khí gần gũi trên thảm đỏ.

Trấn Thành, Trường Giang cùng đến chúc mừng vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Sự hội ngộ này càng được chú ý trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện nhiều bàn luận xoay quanh việc Trường Giang và Trấn Thành cùng công bố các dự án phim Tết Nguyên đán 2026, được cho là sẽ "đụng độ" trực tiếp tại phòng vé.

Trong khi đó, Thu Trang cũng liên tiếp góp mặt ở hai dự án điện ảnh, gồm Ai thương ai mến ra mắt dịp Tết dương lịch và phim Mùi phở trình làng vào Tết Nguyên đán 2026, đóng cùng NSND Xuân Hinh.

Việc ba nghệ sĩ tên tuổi cùng lúc có phim ra rạp khiến khán giả không khỏi đặt lên bàn cân so sánh, thậm chí gọi đây là cuộc đối đầu phòng vé. Tuy nhiên, thực tế họ vẫn giữ được sự thân thiết, tôn trọng lẫn nhau.

Trường Giang, Trấn Thành cùng đến chúc mừng Thu Trang (Video: Đoàn phim cung cấp).

Trước đó, diễn viên Tiến Luật từng chia sẻ hình ảnh cũ chụp chung của Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang trong một vở diễn nhiều năm trước, kèm theo những kỷ niệm về tình bạn kéo dài từ thời còn khó khăn. Nam diễn viên cho biết anh chứng kiến sự gắn bó của bộ ba ngay từ những ngày đầu vào nghề.

Tiến Luật nhớ lại, có thời điểm Trấn Thành mua được chiếc xe hơi đầu tiên liền sang nhà Thu Trang chở cô đi ăn mừng. Nhiều năm sau, khi cả ba đều đã có chỗ đứng trong nghề và sở hữu xe riêng, họ vẫn có thể hẹn nhau đi ăn cháo lề đường, trò chuyện giản dị như thuở ban đầu.

"Có lúc vợ tôi nói, nhìn ba người bạn thân đi cùng nhau từ khi còn chật vật đến lúc mỗi người đều có sự nghiệp riêng, cô ấy thấy rất vui. Bây giờ ai cũng có gia đình, công việc nên không còn nhiều thời gian tụ tập xuyên đêm như trước, nhưng tình cảm thì vẫn vậy", Tiến Luật chia sẻ.

Nam diễn viên cũng khẳng định, đôi lúc có giận dỗi hay khác biệt quan điểm, nhưng giữa Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang chưa từng tồn tại chuyện hạ bệ hay chơi xấu nhau.

Ảnh cũ của Thu Trang, Trấn Thành, Trường Giang khi cả ba cùng tham gia chung một vở kịch (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang từng là bạn học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Sau khi ra trường, cả ba cùng hoạt động nghệ thuật, gắn bó qua nhiều vở diễn sân khấu và từng hợp tác trong phim hài chiếu mạng 500 anh em ma (2016).

Theo Thu Trang, Trấn Thành là người bạn nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, còn Trường Giang làm việc kỹ lưỡng, tận tâm và luôn dốc hết sức cho mỗi dự án.

Nữ đạo diễn cho rằng, trong môi trường nghệ thuật, sự cạnh tranh là điều khó tránh khỏi nhưng nếu biết học hỏi và tôn trọng nhau, đó sẽ là động lực để mỗi người tiến xa hơn trong sự nghiệp.