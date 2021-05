Trùm ma túy cười khi bị tuyên án tử

Chiều ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1979, trú tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Trinh (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Với hành vi mua bán trái phép 20 bánh heron và gần 5kg ma túy đá, cả hai bị cáo đều bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình.