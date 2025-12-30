Video
Trùm đòi nợ thuê Phong Lê bị bắt về tội Cưỡng đoạt tài sản

Công an TPHCM xác định nhóm do Lê Tuấn Phong cầm đầu đã thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.
