Trực thăng thả hàng cứu trợ tại Đắc Lắk

Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) thả hàng cứu trợ.
