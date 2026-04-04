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Trực thăng Mỹ tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi ở Iran

Một video được cho là quay ở phía nam Iran cho thấy 2 trực thăng của Mỹ đang thực hiện các hoạt động tìm kiếm phi công của tiêm kích bị lực lượng Iran bắn hạ.
Đọc thêm : Khoảnh khắc trực thăng Mỹ bị nhắm bắn khi tìm kiếm phi công ở Iran