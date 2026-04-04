Một video được chia sẻ hôm 3/4 dường như cho thấy một nhóm cảnh sát Iran bắn vào 2 trực thăng đang bay ở tầm thấp trên thị trấn Charam, tây nam Iran.

Người quay video, được đăng tải trên mạng xã hội X, nói rằng những người đàn ông này là “các sĩ quan cảnh sát của chúng ta” và reo hò khi họ nổ súng.

Chiếc xe mà những người đàn ông này bước ra có một sọc xanh lá cây ở bên hông, giống như xe cảnh sát của Iran.

Khoảnh khắc trực thăng Mỹ bị nhắm bắn khi tìm kiếm phi công ở Iran (Nguồn: RT)

Những trực thăng bị nhắm bắn dường như là một biến thể của trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất, loại trực thăng mà cả Mỹ và Israel đều đang sử dụng.

Một số biến thể Black Hawk chuyên dụng thường được sử dụng trong các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ chiến đấu, giống như nhiệm vụ mà Mỹ đang thực hiện ở tây nam Iran.

Hai trực thăng trong video đang ở cách biên giới Iran khoảng 80km và cách căn cứ gần nhất của Mỹ gần 62km.

Theo CBS, hỏa lực của Iran đã bắn trúng ít nhất một trong số các trực thăng Mỹ, làm bị thương một số thành viên kíp lái trên máy bay.

Ảnh được cho là trực thăng Mỹ trúng đạn khi tìm kiếm phi công tại Iran (Ảnh: Tasnim).

Nhiều video khác cho thấy máy bay quân sự hoạt động trên không phận Iran hôm 3/4 đã được quay ở gần đó. Các máy bay này được cho là tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp 2 thành viên của kíp lái tiêm kích F-15E của Mỹ bị Iran bắn rơi.

Theo truyền thông Mỹ, một phi công đã được cứu sống, nhưng tình trạng của quân nhân còn lại vẫn chưa được xác nhận.

Một video khác được cho là quay ở phía nam Iran cho thấy 2 trực thăng của Mỹ đang thực hiện các hoạt động tìm kiếm phi công của tiêm kích bị lực lượng Iran bắn hạ.

Trực thăng Mỹ tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi ở Iran (Nguồn: RT)

Cùng ngày tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cho biết một máy bay quân sự thứ hai của Mỹ - cường kích A-10 Thunderbolt II - đã bị Iran bắn trúng hôm 3/4, buộc phi công phải nhảy dù.

Phi công lái A-10 đã điều khiển máy bay ra khỏi lãnh thổ Iran trước khi nhảy dù và sau đó được giải cứu, quan chức Mỹ cho biết.

Quân đội Iran tuyên bố đã bắn trúng máy bay A-10, nói rằng nó đã rơi xuống vịnh Ba Tư sau khi hệ thống phòng không của Iran nhắm mục tiêu gần eo biển Hormuz.

Máy bay A-10 đã thực hiện các nhiệm vụ trên không phận Iran trong vài tuần qua.