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Trực thăng Ka-52M Nga bắn hạ UAV Ukraine

Trực thăng Ka-52M Nga tích cực săn lùng và bắn hạ UAV Ukraine xâm phạm lãnh thổ.
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