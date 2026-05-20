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Trực thăng Ka-52 Nga bắn hạ một UAV Ukraine tại khu vực Moscow

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bắn hạ một UAV Ukraine bằng hỏa lực từ pháo tự động 30mm 2A42 tại khu vực Moscow.
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