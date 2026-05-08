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Trực thăng Ka-52 của Nga làm nhiệm vụ đánh chặn UAV Ukraine

Trực thăng Ka-52 của Nga làm nhiệm vụ phòng không, sẵn sàng đánh chặn UAV Ukraine.
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