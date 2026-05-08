Binh sĩ Ukraine ở mặt trận Donetsk (Ảnh minh họa: AFP).

Ông Zelensky cảnh báo các quan chức nước ngoài ở Moscow

Ukraine “không khuyến nghị” các đại diện nước ngoài tham dự lễ duyệt binh ngày 9/5 tại Moscow, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, sau khi Nga đe dọa trả đũa nếu lệnh ngừng bắn đơn phương bị vi phạm, Kyiv Independent đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/5 xác nhận tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn đơn phương từ nửa đêm ngày 8/5 đến ngày 10/5. Theo Bộ này, trong thời gian kể trên, “tất cả các đơn vị quân đội Nga sẽ hoàn toàn ngừng các hoạt động chiến đấu”.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào của Ukraine hoặc các nỗ lực nhắm mục tiêu vào Nga sẽ bị đáp trả “thích đáng”. Nga cũng đe dọa sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào trung tâm Kiev nếu Ukraine cố gắng phá hoại lễ duyệt binh ngày 9/5 tại Moscow.

Ukraine liên tục kêu gọi Nga ngừng bắn vô điều kiện, điều mà Moscow đã bác bỏ.

Sau khi ông Putin tuyên bố "lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng", Tổng thống Zelensky nói vào ngày 4/5 rằng Ukraine sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn từ 0h ngày 6/5. Sau đó, ông nói rằng đến 10h sáng giờ địa phương ngày đầu tiên, Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn 1.820 lần.

"Họ muốn Ukraine cho phép tiến hành cuộc duyệt binh để có thể an toàn diễu hành vào quảng trường trong một giờ mỗi năm một lần, rồi lại quay trở lại gây hấn một lần nữa", ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối 7/5.

Trong những phát biểu ám chỉ tương tự, nhà lãnh đạo Zelensky trước đó nói rằng số phận cuộc duyệt binh ngày 9/5 ở Quảng trường Đỏ "phụ thuộc" vào quân đội Ukraine, khi Moscow ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công có thể xảy ra trong sự kiện này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Nga sẵn sàng đáp trả Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng ông không thấy có lý do gì để ngừng bắn vào ngày 9/5, ám chỉ rằng vào ngày này, một cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV và tên lửa có thể sẽ được phát động vào thủ đô Moscow. Tuy nhiên, theo các báo cáo truyền thông, ông Zelensky vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo rằng Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm tới toàn bộ các phái bộ ngoại giao và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga.

Trong công hàm, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Nga khẩn thiết kêu gọi chính quyền nước ngài / ban lãnh đạo tổ chức của ngài, bảo đảm sơ tán trước khỏi thành phố Kiev đối với nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan khác, cũng như công dân, khi Nga tiến hành đòn đáp trả nhằm vào Kiev, bao gồm cả các trung tâm ra quyết định, sẽ là điều không thể tránh khỏi nếu Kiev thực hiện các ý đồ khủng bố tội phạm của mình trong những ngày kỷ niệm Chiến thắng”.

Quân đội Ukraine (AFU) báo cáo đạt được thắng lợi về lãnh thổ ở khu vực Stepnohirsk cũng như các bước tiến chiến thuật gần Prymorske trên mặt trận Zaporizhia. Các nhà quan sát quân sự ở cả hai phía xác nhận sự di chuyển dọc theo đường ranh giới tiếp xúc .

Tại khu vực Novopavlivka, quân đội Nga (AFU) đang tiếp tục các hoạt động tấn công, kiểm soát hầu hết các vị trí phía đông sông, đầu cầu đang được mở rộng.

Quân đội Nga đang di chuyển về phía tây từ khu vực Grishino, gần Pokrovsk. Đồng thời, lực lượng Kiev được báo cáo là đã xâm nhập về phía Bylitske, tình hình tại ngã ba vẫn chưa rõ ràng.

Ở phía nam Liman, lực lượng Moscow đang sử dụng các khu vực rừng rậm để tiến hành xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương một cách bí mật. Những sơ hở trong hoạt động trinh sát của AFU đang tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hành quân.

Quân đội Nga đang mở rộng vùng đệm an ninh ở biên giới Kharkov, lực lượng Ukraine có dấu hiệu rút lui (Ảnh: Military Summary).

Nga vượt sông Seversky Donets gần Svyatogorsk

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã vượt sông Seversky Donets và giao tranh giành các làng Pryshyb và Tatyanivka.

Một số nguồn tin ủng hộ Moscow cho biết, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 20 RFAF đã vượt sông Seversky Donets gần 2 làng Tatyanovka và Prishib và bắt đầu giao tranh, chiếm được một số vị trí.

Trên phạm vi toàn mặt trận, điều này có nghĩa là cuộc đột kích táo bạo vượt sông của Nga đã tạo ra hàng loạt vấn đề cho Ukraine, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng Kiev ở cả hai khu vực Liman và Svyatogorsk.

Những mối đe dọa này xuất phát từ việc lính xung kích Nga có thể phá vỡ kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev trong việc thiết lập các tuyến vượt sông thay thế gần làng Sidorov và xa hơn về phía nam để cung cấp tiếp tế cho khu vực Liman.

Tu viện Svyatogorsk Lavra, nằm cách Tatyanovka nửa km, có thể sẽ bị hư hại nghiêm trọng nếu mặt trận ở khu vực Svyatogorsk vượt qua sông Seversky Donets. Việc RFAF vượt sông Nga cũng có thể giải cứu tu viện.

Khu vực xung quanh tu viện cực kỳ thuận lợi để thiết lập các vị trí phòng thủ dọc theo sông. Giờ đây, RFAF có cơ hội nhanh chóng đánh bật đối phương khỏi khúc quanh lớn trên sông Seversky Donets và cứu tu viện.

Ngoài ra, một con đường đang được mở đến làng Bogorodichnoye, qua đó lực lượng Kiev tiếp tế cho quân đồn trú ở Svyatogorsk và cũng là con đường mà AFU sẽ rút lui nếu tình hình xấu đi.

Quân đội Nga gia tăng áp lực lên đối phương ở Liman (Ảnh: Readovka).

Lực lượng phòng thủ Ukraine ở khúc quanh lớn trên sông Seversky Donets tuy ít về số lượng nhưng lại rất đáng gờm. Tình báo quân đội Nga đã xác định rằng Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 AFU đang đóng quân tại làng Tatyanovka, và Lữ đoàn cơ giới độc lập số 60 được triển khai ở khu vực làng Prishib và vùng lân cận.

Theo một số nguồn tin, họ đóng vai trò là lực lượng yểm hộ cho khu vực ven sông và đồng thời là nhóm dự bị, nhằm cứu vãn tình hình ở khu vực khủng hoảng. Có thể giả định rằng lực lượng dự bị này đã được Bộ chỉ huy Kiev sử dụng để có lợi thế ở hầu hết khu vực Liman và toàn bộ hướng Slovyansk.

Giờ đây, Ukraine sẽ không thể sử dụng các đơn vị này ở các khu vực khác. Lính xung kích Nga được máy bay ném bom hỗ trợ, đã bắt đầu tấn công các vị trí đối phương từ rất sớm, tạo điều kiện thuận lợi đáng kể để mở màn chiến dịch.

Còn quá sớm để nói về bất cứ điều gì khác nhưng, theo Rybar, nếu nhìn vào bản đồ, có thể nói với sự lạc quan thận trọng rằng "móng vuốt phía bắc" bao trùm khu vực Sloviansk - Kramatorsk đã bắt đầu hình thành.

Trực thăng Ka-52 của Nga làm nhiệm vụ phòng không, sẵn sàng đánh chặn UAV Ukraine (Video: Telegram).

Nga tấn công dọc theo đường cao tốc đến Kiev

Trên mặt trận phía Bắc Ukraine, quân đội Nga đang tấn công gần Sopich hướng về Bachevsk, với những thành công cục bộ trên mặt trận Sumy, kênh Rybar cho hay.

Sopich đã được giải tỏa vài tuần trước và kể từ đó nằm dưới sự kiểm soát ổn định của lực lượng Moscow, cho phép các cuộc đột phá tiếp theo bằng các nhóm nhỏ.

Đến thời điểm này, quyền kiểm soát trạm kiểm soát Bachevsk đã được thiết lập, nhưng việc RFAF tiến quân xa hơn bị cản trở bởi có quá nhiều không gian mở và cánh đồng, cực kỳ khó vượt qua trong môi trường UAV dày đặc, dù là bởi các nhóm nhỏ hay các cuộc tấn công cơ giới.

Do đó, các bên đang tập trung vào các cuộc tấn công xuyên biên giới lẫn nhau. Mọi hoạt động liên quan đến việc cố gắng vượt biên hầu như đã chấm dứt. Ngoại lệ duy nhất cho đến nay là khu vực biên giới gần làng Sopich, nằm ngay trên đường cao tốc E391 dẫn đến Kiev.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Sumy dọc theo đường cao tốc dẫn tới thủ đô Kiev, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Các hành động ở đây chủ yếu mang tính nghi binh, với việc lực lượng Moscow tiến công khi có thể. Do đó, không nên kỳ vọng vào những bước đột phá lớn nào của Nga hướng tới Shostka hay thậm chí là Glukhov vào lúc này. Và điều đó đang mang lại những kết quả nhất định.

Trong khi RFAF đang đánh lạc hướng đối phương ở đây, họ đã tiến công theo các hướng khác ở phía bắc Ukraine. Trong vài tuần qua, các cuộc đột kích và những bước tiến thành công đã liên tục diễn ra theo hướng Sumy và Burluk.

Các cuộc tấn công ở Kharkov vẫn tiếp diễn

Kênh RVvoenkor xác nhận quân đội Nga đã tiến vào Budarki thuộc vùng Kharkov. Cụ thể, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF, sau khi giải tỏa Zemlyanka (phần đông bắc huyện Vovchansk), đã tiến vào làng Budarki và bố trí lực lượng ở phía đông.

"Binh sĩ Nga đang được phát hiện ở các vị trí phía đông làng Budarki, theo hướng Velikoburuluk", các nhà quan sát quân sự Ukraine thừa nhận.

Hoạt động tích cực của RFAF ở khu vực này là một phần trong việc mở rộng vùng an ninh ở khu vực biên giới Nga.

Kênh Rybar cho biết thêm, theo hướng Burluk, các đơn vị Moscow tiếp tục tiến công ở một số khu vực trên mặt trận Kharkov.

Xung quanh tuyến Verkhnyaya Pisarevka - Simonovka, các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra cả về phía nam và hướng tới Losevka. Tình hình vẫn phức tạp, vì các cuộc đụng độ chủ yếu diễn ra trong rừng, nhưng trong môi trường UAV cực kỳ khó khăn.

Gần Okhrimovka, các đơn vị Moscow đã chiếm được một phần khác của khu bảo tồn thiên nhiên Severodonetsky. Tại đó, họ đang mở rộng vùng kiểm soát gần biên giới, và giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía nam sông Volchya.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov (Ảnh: Rybar).

Xa hơn về phía đông, dọc theo tuyến Peschanoye - Zhemlyanki, giao tranh cũng tiếp diễn, nơi quân đội Nga đang tấn công bằng các nhóm nhỏ để thu hẹp vùng kiểm soát của đối phương giữa biên giới quốc gia và sông Volchya.

Ở sườn phía đông, vùng kiểm soát vẫn ổn định. Các đơn vị Moscow đã phần nào cải thiện được vị trí chiến thuật gần Chugunovka, chiếm giữ một cứ điểm lớn phía nam ngôi làng. Trong khi đó, các cuộc không kích của Lực lượng Không quân Vũ trụ vẫn tiếp tục nhắm vào một chuỗi các làng mạc lân cận.

Như Rybar đã đưa tin trước đó, trong khi giao tranh chủ yếu diễn ra ở tiền tuyến, Ukraine vẫn tích cực phòng thủ, nhưng đã tập trung nhiều lực lượng hơn vào việc củng cố các vị trí xa biên giới hơn. Họ coi trọng các khu rừng gần Seversky Donets hơn là bờ sông Vovchya, khiến cho lực lượng Moscow khó tiến công hơn ở đó.

Ukraine đang phản công dữ dội ở Belitskoe và Novy Donbass

Lực lượng Kiev đang tiến về Kucherov Yar, cũng như phía bắc và phía đông Novopavlovka, kênh ZOV Military đưa tin.

Ngược lại, quân đội Nga tiếp tục đột kích khu vực tây nam Konstantinovka. Hiện tại, khoảng 50% các tòa nhà cao tầng ở khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.