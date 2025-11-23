Video
video cùng chuyên mục

Trực thăng hỗ trợ người dân vùng bị cô lập

Sáng 23/11, trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ đồng bào vùng lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.
Đọc thêm : Cận cảnh trực thăng cứu trợ vùng cô lập do mưa lũ tại Đắk Lắk