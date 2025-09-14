Video
Trực thăng cứu hỏa bị rơi khi đang lấy nước trong hồ để chữa cháy

Một vụ tai nạn trực thăng đã xảy ra tại tỉnh Finistère, Pháp, khi chiếc máy bay tham gia chữa cháy tiếp cận hồ để lấy nước dập lửa thì bị chạm vào mặt nước.
