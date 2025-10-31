Video
Trồng mận sạch bán 230.000 đồng/kg

Trên diện tích đất 46ha, ông Phục cùng 4 người bạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để trồng mận theo hướng organic đồng thời phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch tạo chuỗi giá trị bền vững.
