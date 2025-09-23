Video
video cùng chuyên mục

Trò nhỏ vùng cao Sơn La vui đón nhận điểm trường mới

Phòng học Dân trí tại điểm trường Bản Mạo là món quà ý nghĩa, tình cảm mà bạn đọc gửi tặng thầy cô và học trò nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La.
Đọc thêm : Khánh thành điểm trường "trên mây" tặng học sinh vùng cao Sơn La