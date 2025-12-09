Video
video cùng chuyên mục

Trợ lý AI trên Android có đang nhỉnh hơn so với Apple?

Apple tích hợp ChatGPT vào Apple Intelligence trong khi Android ưu tiên Gemini. Thực tế sử dụng lại cho thấy nhiều khác biệt bất ngờ giữa hai nền tảng.
Đọc thêm : Trợ lý AI trên Android có đang nhỉnh hơn so với Apple?