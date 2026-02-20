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Trình diễn múa Khmer tại nhà công tử Bạc Liêu ngày Tết

(Dân trí) - Những ngày đầu năm mới, nhà công tử Bạc Liêu đón hàng trăm lượt khách đến “xông đất”, du xuân.
Đọc thêm : Nhà công tử Bạc Liêu đón nhiều du khách đến "xông đất" đầu năm