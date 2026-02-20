Nhà công tử Bạc Liêu đón nhiều du khách đến "xông đất" đầu năm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, khu nhà công tử Bạc Liêu (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) có rất đông du khách đến du xuân.

Du khách tham quan bên trong nhà công tử Bạc Liêu ngày Tết (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đơn vị khai thác khu nhà công tử Bạc Liêu cho trang trí một số tiểu cảnh để tạo thêm không khí rộn ràng ngày Tết, có nơi cho du khách chụp ảnh.

Hầu hết du khách là những người ở ngoài tỉnh. Không khí tại khu nhà khá sôi nổi khi du khách liên tục đổ về trong ngày. Bên trong khu nhà, du khách được tham quan, nghe thuyết minh viên giới thiệu lịch sử khu nhà, những giai thoại nổi tiếng về công tử Bạc Liêu.

Chị Hồng Thắm (trú tại TP Cần Thơ) cho biết, gia đình từ Cần Thơ xuống Cà Mau để đi chơi Tết.

“Cà Mau có nhiều điểm tham quan, du xuân rất hay, trong đó có địa điểm nổi tiếng ở địa phương là khu nhà công tử Bạc Liêu. Gia đình tôi lần đầu tiên ghé đây, thấy rất thú vị”, chị Thắm bày tỏ.

Du khách chụp ảnh bên cạnh chiếc ô tô công tử Bạc Liêu từng sử dụng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trong ngày mùng 3 Tết, tại khu nhà còn có chương trình biểu diễn âm nhạc, giao lưu văn hóa 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer, văn nghệ phục vụ du khách.

Anh Thọ (trú tại Cà Mau) cho biết, bạn bè anh ở nơi xa đến muốn vào khu nhà công tử Bạc Liêu nên anh đưa đến đây du xuân.

“Tôi đưa bạn bè vào bên trong khu nhà công tử Bạc Liêu tham quan. Sau đó, ra ngoài khuôn viên ăn uống, nghe âm nhạc, trò chuyện với nhau vui lắm”, anh Thọ nói.

Chiếc máy bay phỏng theo chiếc máy bay của công tử Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Khu nhà công tử Bạc Liêu do kiến trúc sư người Pháp thiết kế và xây dựng từ năm 1917 đến 1919. Đây là ngôi nhà lớn của gia đình công tử Bạc Liêu, có tổng diện tích khoảng 400m2, với 36 cửa sổ và 9 cửa lớn.

Toàn bộ vật liệu xây dựng nhà được ông Trần Trinh Trạch (cha của công tử Bạc Liêu) nhập từ Pháp về. Kiến trúc ngôi nhà pha trộn giữa nét văn hóa phương Đông và phương Tây khá thân thiện, bề thế nhất Nam kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ.

Trình diễn múa Khmer tại khu nhà công tử Bạc Liêu ngày Tết (Video: Huỳnh Hải).

Công tử Bạc Liêu tên thật là Trần Trinh Huy (1900-1973), nổi tiếng với những câu chuyện như: đốt tiền nấu chè, người sở hữu máy bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam,…