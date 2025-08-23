Video
Triều Tiên công bố video binh lính chiến đấu ở Nga

Triều Tiên đã công bố video ghi lại hoạt động của các binh lính trong chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga.
