Trích đoạn phim "Em bé Hà Nội" được Viên Hồng Quang phục dựng màu

Nhốt mình trong phòng với cỗ PC và những thuật toán tự viết, chàng trai trẻ chọn khởi nghiệp bằng AI để tô màu cho những bức ảnh, thước phim đã đi vào lịch sử.
