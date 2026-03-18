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Trẻ xuất hiện hạch cổ, dấu hiệu nhỏ nhưng cảnh báo lớn

(Dân trí) - Việc trẻ xuất hiện hạch bất thường ở vùng cổ thường khiến nhiều cha mẹ hoang mang và lo ngại về những bệnh lý nghiêm trọng.
Đọc thêm : Trẻ xuất hiện hạch cổ, dấu hiệu nhỏ nhưng cảnh báo lớn