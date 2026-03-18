Trẻ xuất hiện hạch cổ, dấu hiệu nhỏ nhưng cảnh báo lớn (Video: Hải Yến - Công Khanh).

Việc trẻ em xuất hiện hạch cổ là tình trạng rất thường gặp. Chỉ cần một đợt viêm họng, viêm mũi hay nhiễm trùng nhẹ, cơ thể trẻ đã có thể phản ứng bằng cách nổi hạch, đôi khi kèm đau cổ hoặc cảm giác khó chịu nhẹ vùng cổ. Chính vì quá phổ biến nên nhiều gia đình thường chủ quan hoặc ngược lại là hoảng sợ quá mức khi sờ thấy một khối bất thường ở cổ con.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, ung thư tuyến giáp ở trẻ em thực tế rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 1-2% tổng số ca ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là khi bệnh xuất hiện ở trẻ nhỏ, tính chất lại thường nặng nề và phức tạp hơn so với người lớn.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh (Ảnh: Mạnh Quân).

“Ngay cả ung thư tuyến giáp thể nhú, vốn thường tiến triển chậm ở người trưởng thành, thì khi xuất hiện ở trẻ em lại có xu hướng ác tính cao hơn rõ rệt. Đáng lưu ý, trẻ em cũng có tỷ lệ mắc các thể ung thư nguy hiểm như thể nang hoặc thể tủy cao hơn so với người lớn”, bác sĩ Quang cho biết.

Chính vì vậy, chiến lược điều trị ung thư tuyến giáp ở trẻ em thường phải quyết liệt hơn. Trong cùng một giai đoạn bệnh, người lớn có thể được cân nhắc bảo tồn một phần tuyến giáp, nhưng ở trẻ em, bác sĩ thường ưu tiên cắt toàn bộ tuyến giáp để giảm nguy cơ tái phát và bảo đảm an toàn lâu dài.

Phẫu thuật tuyến giáp ở trẻ nhỏ cũng khó khăn hơn nhiều. Các cấu trúc giải phẫu như dây thần kinh thanh quản hay tuyến cận giáp rất nhỏ, mảnh và dễ tổn thương. Điều này khiến nguy cơ biến chứng cao hơn, có thể gây đau cổ sau mổ và đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực phẫu thuật đầu cổ cho trẻ em.

Dù vậy, không phải cứ thấy hạch cổ là phải nghĩ đến ung thư. Phần lớn hạch cổ ở trẻ là hạch viêm lành tính và sẽ tự giảm khi tình trạng viêm được kiểm soát, đôi khi gây hạch cổ đau ở trẻ trong thời gian ngắn. Nếu trẻ vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không sốt, không mệt, hạch không to nhanh và không đau, cha mẹ có thể theo dõi thêm trong 1-2 tuần.

Ngược lại, có những dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác. Hạch tồn tại kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng không giảm, sờ thấy cứng chắc, ít di động, ngày càng to lên hoặc xuất hiện nhanh trong thời gian ngắn là những dấu hiệu không nên bỏ qua. Trường hợp hạch cổ đau ở trẻ, kèm đau cổ rõ rệt, nóng đỏ, sốt cao cần đưa trẻ đi khám ngay vì có thể là nhiễm trùng cấp.

Thực tế lâm sàng cho thấy ung thư tuyến giáp ở trẻ thường được phát hiện khi gia đình nhận thấy khối vùng cổ to lên khá nhanh. Ở trẻ em, tốc độ phát triển của khối u thường nhanh hơn người lớn nên dễ nhận biết bằng mắt thường hoặc khi sờ nắn, đôi khi kèm theo đau cổ âm ỉ.