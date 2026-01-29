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Trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa nóc ô tô: Hiểm họa khôn lường

Xe phanh gấp hoặc di chuyển qua khu vực trần thấp, có dây điện... là những tình huống có thể khiến người đứng thò đầu qua cửa sổ trời ô tô gặp nguy hiểm.
Đọc thêm : Trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa nóc ô tô: Hiểm họa khôn lường