Tình huống diễn ra vào ngày 25/1 trong hầm để xe của trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) và được camera hành trình của một xe khác ghi lại.

Trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa nóc ô tô: Hiểm họa khôn lường (Video: Tiến Trần).

Nhiều người quan niệm rằng nếu xe chạy chậm thì việc để trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa sổ trời không có gì nguy hiểm, nhưng thực tế không phải vậy, vì rất khó lường trước các tình huống bất ngờ.

Khi ô tô phanh gấp hoặc xảy ra va chạm, người đứng thò đầu qua cửa sổ trời có nguy cơ bị chấn thương cột sống, chấn thương phần mềm rất cao, đặc biệt là với trẻ nhỏ có cấu trúc xương chưa hoàn thiện.

Nếu bạn đã từng xem video về các trường hợp người ngồi trên ô tô không cài dây an toàn bị hất văng ra khỏi xe thì sẽ dễ dàng hình dung được hậu quả khủng khiếp hơn nhiều với tình huống trẻ nhỏ đang đứng thò đầu qua cửa sổ trời thì xe phanh gấp hoặc có va chạm.

Ngoài nguy cơ chấn thương do cơ thể va đập, người đứng thò đầu qua cửa nóc ô tô còn có thể bị sỏi đá, các mảnh sắc nhọn trên đường văng vào vùng đầu, vùng ngực, hoặc bị vướng vào cành cây, dây điện sà thấp xuống đường.

Trong khi đó, các hầm gửi xe như trong clip trên thường có giới hạn chiều cao 1,9m nhưng nhiều chỗ còn thấp hơn, do có thêm hệ thống giá sắt, đường ống kỹ thuật; không ít xe đã bị chạm nóc gây xước, móp, hoặc thậm chí vỡ kính cửa nóc.

Hiện tại, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 không có quy định xử phạt cụ thể đối với tài xế để người trong ô tô đứng thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời. Tuy nhiên, tài xế có thể vi phạm quy định về dây an toàn.

Theo đó, những người đứng trong ô tô thò đầu ra ngoài sẽ không thể cài dây an toàn theo quy định. Nghị định 168/2024 quy định mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô chở người không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Trên cả các mức phạt, sự an toàn, sức khỏe và tính mạng của người thân chính là cái giá phải trả đáng sợ hơn nhiều.