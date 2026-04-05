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Trẻ em chơi đá bóng gây tai nạn cho người đi đường

Đám trẻ chơi đá bóng trên lề khiến trái bóng bị văng ra giữa đường. Một người đi xe máy đã không xử lý kịp, tông trúng trái bóng dẫn đến tai nạn.
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