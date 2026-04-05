Nổi bật tuần qua: Nhóm thanh niên trả giá đắt vì phóng nhanh, lạng lách

Nhóm thanh niên trả giá đắt vì phóng xe máy nhanh, lạng lách

Nhóm thanh niên kẹp ba, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy với tốc độ cao và lạng lách trên đường. Chiếc xe máy sau đó bị mất lái, đâm mạnh vào một chiếc ô tô đang đậu ven đường khiến cả 3 bị thương nặng.

Xe ben trượt bánh gây tai nạn vì phanh gấp trên đường trơn

Chiếc xe ben di chuyển nhanh trên đường trơn, khi gặp đèn đỏ đã buộc tài xế phải phanh gấp, vô tình tạo thành một cú drift, gây ra tai nạn cho những xe khác đang dừng chờ đèn đỏ.

Cặp đôi đi xe máy bị ô tô tông văng vì sang đường ẩu

Dù có thể nhìn thấy chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ cao, người điều khiển xe máy vẫn cố gắng liều lĩnh chạy cắt mặt để băng sang đường. Hậu quả, cặp đôi ngồi trên xe máy đã bị chiếc ô tô lao đến tông mạnh.

Chiếc xe máy sau đó còn văng sang làn đường ngược chiều, va chạm với một ô tô khác.

Tai nạn liên hoàn vì không giữ khoảng cách khi di chuyển trên cao tốc

Một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên cao tốc TPHCM - Trung Lương vào chiều 3/4, khiến nhiều xe bị hư hại nặng và đoạn đường bị ùn tắc. Vụ việc không gây ra thương vong.

Camera hành trình trên một ô tô đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra tai nạn, cho thấy nguyên nhân là do các xe đã không giữ khoảng cách đủ an toàn trên cao tốc, khi gặp tình huống bất ngờ đã không kịp xử lý.

Trẻ em chơi đá bóng gây tai nạn cho người đi đường

Đám trẻ chơi đá bóng trên vỉa hè khiến trái bóng bị văng ra giữa đường. Một người đi xe máy đã không xử lý kịp, tông trúng trái bóng dẫn đến tai nạn.

Ô tô trôi tự do ra đường vì quên kéo phanh tay

Khi phát hiện chiếc ô tô đang trôi tự do ra đường, người phụ nữ đã nhanh chóng leo lên xe kéo phanh tay để giúp chiếc ô tô dừng lại, trước khi gây tai nạn cho các phương tiện khác trên đường.

Nam sinh suýt trả giá đắt vì vượt ẩu

Nam sinh điều khiển xe đạp điện vượt ẩu, khi gặp xe ngược chiều đã buộc phải phanh gấp, khiến thiếu niên này suýt ngã vào gầm chiếc xe ben chạy cùng chiều.

Xe máy phóng nhanh ở làn ngược chiều, tông trực diện ô tô

Dù đi vào làn đường ngược chiều trong đêm tối, người điều khiển xe máy vẫn di chuyển với tốc độ cao, dẫn đến va chạm trực diện với chiếc ô tô đang đi đúng làn đường.

Nhóm người đi xe máy nối đuôi nhau lấn làn ở góc đường cong trên đèo

Dù đoạn đường đèo cong khuất tầm nhìn, nhóm người đi xe máy vẫn liều lĩnh nối đuôi nhau lấn làn để ôm cua. Kiểu chạy xe này có thể dẫn đến tai nạn đối đầu với các phương tiện đi ngược chiều.

Bé gái đạp xe từ cổng nhà ra đường như chỗ không người

Dù đoạn đường quốc lộ có nhiều ô tô đang di chuyển, bé gái vẫn đạp xe từ nhà ra đường như chỗ không người, buộc tài xế chiếc xe gắn camera hành trình phải phanh gấp và đánh lái để tránh, suýt gây ra va chạm với xe tải chạy ngược chiều.

Tài xế bị xử phạt vì lắp đèn ưu tiên trái phép

Một tài xế tại Hà Nội đã bị lực lượng chức năng xử phạt sau khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc xe của người này gắn đèn ưu tiên trái phép và vượt ẩu được người dân gửi đến Cục Cảnh sát giao thông.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của tài xế đã vi phạm quy định về sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên. Đại diện Cục CSGT khuyến cáo người dân không tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị tín hiệu ưu tiên trái phép, tránh gây mất an toàn giao thông và bị xử lý theo quy định.