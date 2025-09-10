Video
Trẻ chơi trong hố cát ngập nước suýt bị chôn vùi, được người đi biển cứu

Hai bé trai mải mê đào cát thành hố lớn trên bãi biển ở bang California (Mỹ). Sóng lớn đánh vào khiến cả hai sụt xuống hố sâu và bị mắc kẹt bên trong.
