Trẻ chơi trong hố cát ngập nước suýt bị chôn vùi, được người đi biển cứu

Một đoạn video ghi lại cảnh du khách trên bãi biển California (Mỹ) lao đến giải cứu hai cậu bé sau khi hố cát do nhóm trẻ này đang đào bất ngờ bị nước biển tràn vào, khiến cả hai mắc kẹt trong lớp cát ướt, suýt bị chôn vùi.

Được biết, sự việc xảy ra gần cầu cảng Newport Beach vào tháng trước, khi những đứa trẻ vui chơi và đào một hố lớn sát mép nước.

Trẻ chơi trong hố cát ngập nước suýt bị chôn vùi được người đi biển tới cứu (Nguồn video: X).

Trong video được đăng trên X vào ngày 7/9 thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem, hai cậu bé vừa cười đùa vừa xúc từng xẻng cát.

Khu vực vui chơi của nhóm trẻ cách biển không xa. Cùng thời điểm, những đợt sóng lớn bắt đầu ập vào bờ. Không lâu sau, nước biển nhanh chóng dâng vào trong hố, làm các vách sụp xuống, chôn vùi hai trẻ nhỏ trong lớp cát ướt.

May mắn những du khách có mặt trên bãi biển thời điểm đó kịp chứng kiến cảnh này. Họ vội vã lao tới. Ba người lớn cố gắng giải cứu các bé khỏi nguy cơ bị nhấn chìm. Trong lúc giằng co, một người hoảng hốt hét lên nhờ ai đó gọi đội cứu trợ tới giúp đỡ.

Chỉ vài giây sau, hai nhân viên cứu hộ bờ biển lao tới và lập tức hành động để giải cứu hai em nhỏ. Sau vài phút vật lộn đầy căng thẳng, hai cậu bé mới được kéo ra khỏi miệng hố.

Khoảnh khắc thót tim cứu hai bé trai khỏi hố cát ngập nước (Ảnh cắt từ clip).

“Khi cát đã ướt, nó trở nên rất nặng khiến việc cứu hộ khó khăn hơn. Cát gần như chôn vùi các bé từ thắt lưng trở xuống khiến bọn trẻ hoàn toàn không thể tự thoát ra”, ông Mark Herman, đội trưởng lực lượng cứu hộ Newport Beach, cho biết.

Cũng theo ông Herman, may mắn là phần thân trên của hai bé không bị mắc kẹt, nếu không sự việc có thể đã nghiêm trọng hơn nhiều.

“Khi trẻ con đào hầm hoặc đào quá sâu, chỉ cần cát sụp xuống từ phía trên và nước biển tràn vào, tình hình sẽ cực kỳ nguy hiểm", ông giải thích.

Một nữ du khách có tên Brittney Hood là người chứng kiến toàn bộ sự việc, cho biết cảnh tượng khiến bản thân bị ám ảnh.

“Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh một đứa trẻ bị hố cát sụp xuống vùi lấp. May mắn là các bé đều an toàn. Nếu cha mẹ cho con đi biển chơi phải luôn để mắt tới chúng vì an toàn là hàng đầu”, chị chia sẻ.

Theo đại diện đội cứu hộ bờ biển, vùng biển này có cảnh quan rất đẹp, nhưng du khách cần lưu ý nó có thể trở nên nguy hiểm nếu không tuân thủ các quy tắc an toàn cơ bản.

“Ngay cả những hố cạn cũng có thể sập xuống mà không hề báo trước. Và khi thủy triều dâng, từng giây đều quý giá", đội trưởng đội cứu hộ cảnh báo.

Theo báo cáo trên Tạp chí Y học New England, trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2007 đã có 52 trường hợp bị vùi lấp do hố cát sập. Trong đó ghi nhận 31 người tử vong. Các nạn nhân có độ tuổi từ 3 đến 21.

Tháng 2/2024, bé gái Sloan Mattingly, 7 tuổi, đã tử vong sau khi bị chôn vùi trong cát khoảng 20 phút khi cùng anh trai đào hố trên một bãi biển ở Florida (Mỹ). Anh trai của Sloan, Maddox, 9 tuổi, được cha kéo ra kịp thời và may mắn sống sót, còn bé gái không may thiệt mạng.

Thời điểm xảy ra sự việc, hai bé đang đi nghỉ cùng cha mẹ tại thị trấn Lauderdale-by-the-Sea.