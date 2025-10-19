Video
video cùng chuyên mục

Trâu rừng suýt chết bởi hàm cá sấu khi đang uống nước

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy đàn trâu rừng đang uống nước bên sông thì bất ngờ một con cá sấu ẩn nấp lao lên tấn công.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Cụ bà bị rắn hổ mang trườn lên giường cắn khi đang ngủ