Video
video cùng chuyên mục

Trâu rừng nhận bài học nhớ đời vì thách thức tê giác

Con trâu rừng trong tình huống này vẫn có màn đọ sừng với tê giác, cuối cùng phải nhận một bài học nhớ đời.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Sư tử lao đến tấn công trâu rừng non và cái kết khó ngờ