Trâu rừng châu Phi nhận bài học vì đối đầu tê giác

Dù thua kém cả ngoại hình lẫn sức mạnh, trâu rừng vẫn liều lĩnh thách thức và đọ sức với tê giác, cuối cùng đã phải nhận một bài học nhớ đời.
