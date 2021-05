Trao thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây mua bán 69 bánh heroin

Chiều ngày 25/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng Ban chuyên án 056AV. Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào hồi 19h30 ngày 21/11/2016 tại Bản Lỳ, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 69 bánh heroin, 2 xe bán tải do 4 đối tượng người nước ngoài thực hiện. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện chuyên án 056AV, UBND tỉnh Nghệ An quyết định trích 80 triệu đồng từ Quỹ an ninh quốc phòng của tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An trích 30 triệu đồng trao thưởng cho Ban chuyên án.