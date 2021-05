Trao thưởng ban chuyên án bắt 36 bánh heroin, 15.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều ngày 19/4, ông Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt UBND tỉnh khen thưởng Ban chuyên án 352LV. Thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Xuân Đại đã trao số tiền 50 triệu đồng trích từ Quỹ an ninh quốc phòng và Bằng khen cho Ban chuyên án. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cũng quyết định trích số tiền 30 triệu thưởng cho Ban chuyên án 352LV