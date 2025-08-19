Video
video cùng chuyên mục

Trao hơn 323 triệu đồng đến gia đình bé trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Ngày 19/8, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền 323.565.000 đồng đến gia đình bé La Nhật Hòa (5 tuổi).
