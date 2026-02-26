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Trao đổi của khách hàng ăn bát phở 346.000 đồng ở sân bay

Anh Nguyễn Quốc Thành (trú tỉnh Ninh Bình) chia sẻ về việc ăn bát phở có giá 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
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